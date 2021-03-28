В Кузбассе поборники нравственности требуют наказать педагогов спортшколы за служебный роман

Родители учеников Крапивинской спортшколы потребовали наказать педагогов за любовь друг к другу. Такое анонимное обращение к местным властям появилось на портале «Кузбасс Онлайн», пишет СибДепо.

Издание публикует выдержку из письма с сохранением авторского стиля, орфографии и пунктуации:

«Мы радители детей, которые занимаются в Крапивинской спортивной школе уже не можем сматреть на эти безобразия! Заместитель директора и бывший директор школа, нынче он работает тренером уже совсем не скрывают своих любовных отношений ни от взрослых ни от дитей. И чему могут научить наших дитей эти люди? Мы обеспокоены, что такие отношения могут подать дурной пример для наших дитей. Просим разобраться, так как эту тему паднимаем не первый раз, но видно что этим людям все ни по чем».

Из сообщения непонятно, чем именно плохи романтические отношения между сотрудниками школы, но по этому обращению, тем не менее, была проведена служебная проверка. В перипетиях учительного романа тщательно разбирались чиновники Крапивинского муниципального округа. Вот их заключение.

«Установлено, что женщина работает в МБУ „СШ КМО“ 27 лет и является педагогическим работником высшей квалификационной категории, мужчина работает в МБУ „СШ КМО“ 35 лет и является педагогическим работником высшей квалификационной категории. Они взаимодействуют в процессе организации и осуществления воспитательной работы в учреждении.

Фактов недобросовестного исполнения должностных обязанностей и нарушений кодекса этики и служебного поведения вышеуказанными сотрудниками не установлено. Проведена профилактическая беседа о соблюдении морально-этических норм в своей профессиональной деятельности».

В комментариях под сообщением коллеги педагогов настойчиво советуют влюбленным подать в суд на автора жалобы.