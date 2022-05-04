В Кузбассе 84 ребенка родились с неизвестным полом

В Кузбассе за всю историю наблюдения за рождаемостью зарегистрировали 84 случая рождения детей с неизвестным полом, сообщает « Сибдепо ».

В региональном минздраве пояснили, что когда пол неясен, ребенку ставят диагноз «нарушение формирования пола». Такие дети рождаются, как правило, без характерных для определенного гендера половых органов.

«Состояние, связанное с несоответствием между генетическим, гонадным и фенотипическим полом. В Кузбассе проживает 84 пациента с диагнозом „Нарушение формирования пола“», — рассказали изданию в ведомстве.

Если ребенок рождается с неправильным строением наружных гениталий, то диагноз ставится специалистами в роддоме.

«Если причина нарушения формирования пола у ребенка произошла за счёт хромосомных и генетических аберраций, заболевание можно выявить в пубертатном периоде при отсутствии вторичных половых признаков. Для постановки диагноза педиатр направляет к врачу-эндокринологу. При этом диагностика может затянуться», — отметили в минздраве.

В министерстве подчеркнули, что «нарушение формирования пола» не влияет на здоровье ребенка. Однако при ургентном состоянии в первые сутки рождения требуется срочное врачебное вмешательство, иначе ребенок может умереть.

«Заболевание поддается коррекции. Помимо хирургического лечения назначается пожизненная заместительная гормональная терапия. В некоторых случаях требуется работа с психологом», — добавили в минздраве Кузбасса.

Ранее сообщили, что в Ираке впервые в мире родился мальчик сразу с тремя половыми членами.