Впервые в мире родился мальчик с тремя пенисами

Такую особенность развития медики зафиксировали впервые в истории. Ранее на свет появлялись только дети с двумя пенисами. Один случай приходится на 5−6 млн рождений.

Сначала родители думали, что у сына опухоль мошонки, пишет The Daily Mail. В больнице, куда они обратились, обнаружили, что в области яичек с внешней стороны у трехмесячного младенца развиваются еще два пениса.

Медики приняли решение удалить «ненужное» — благо дополнительные гениталии были не до конца сформированы, пишет «Росбалт».

Причина генетической аномалии остается неизвестной. Версии о том, что у родных малыша были родственники с такими мутациями или о том, что его мать во время беременности принимала наркотики, подтверждения не нашли.

Случай описан в журнале для хирургов International Journal of Surgery Case Reports.

Между тем ранее ученые узнали, почему пенис в старости уменьшается и искривляется. Процесс уменьшения детородного органа выглядит стремительнее, чем происходит на самом деле.

С возрастом большинство людей набирают лишний вес, в результате чего над пенисом начинает нависать «лишняя» кожа, визуально заставляющая его выглядеть менее крупным. Из-за образования рубцовой ткани с возрастом мужской половой орган часто «искривляется», из-за чего он также может казаться меньше.