В Кузбассе с 5 мая вводят электронные пропуска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение продлить режим самоизоляции на первые дни мая и ввести с 5 числа электронные пропуска. Об этом рассказывает сайт региона.

В Кемеровской области зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусной инфекцией. Однако власти приняли решение ввести жесткий режим самоизоляции.

Сергей Цивилев,

губернатор Кузбасса:

У нас произошел рост заболеваемости в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная — она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер.

Напомним: в федеральную систему электронных пропусков должен войти 21 регионов России.

Для получения пропусков можно будет воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении нужно выбрать причину выхода. А также указать конечное место назначения, отметив его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пока не обозначал свою позицию по введению электронного пропуска на территории края.