В Кузбассе с 5 мая вводят электронные пропуска

В Кемеровской области зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусной инфекцией. Однако власти приняли решение ввести жесткий режим самоизоляции.
Сергей Цивилев,
губернатор Кузбасса:
У нас произошел рост заболеваемости в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная — она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер.
Напомним: в федеральную систему электронных пропусков должен войти 21 регионов России.
Для получения пропусков можно будет воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении нужно выбрать причину выхода. А также указать конечное место назначения, отметив его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пока не обозначал свою позицию по введению электронного пропуска на территории края.