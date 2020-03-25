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Жизнь

В «Лаборатории Касперского» рассказали, чем эффективно протирать смартфоны

Эксперты компании «Лаборатория Касперского» дали несколько советов, как и чем россиянам очищать от микробов и инфекций свои смартфоны. В условиях распространения коронавируса эта тема становится очень востребованной.

Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского".
Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского".
архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В компании советуют использовать для обработки смартфонов этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO). Запасные, но менее эффективные варианты — этанол и перекись водорода.

«Изопропиловый спирт считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и не дает ему покрываться отпечатками пальцев. В данном случае рекомендуется использовать его в виде влажных салфеток или спрея, оптимальная концентрация — 70−80%", — сообщили эксперты «ЛК».

Протирать смартфон рекомендуется каждый раз после возвращения с улицы.

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