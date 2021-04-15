В 30-летнем свинцовом гробу похоронят мужа Елизаветы II

Гробы для монарших особ изготовляют заранее, чтобы они были доступны в нужный момент.
Для погребения выбирали между свинцовым и шерстяным гробом.
В конечном итоге было решено отдать предпочтение свинцовому — он был сделан несколько десятилетий назад вместе с гробом для Елизаветы II. Такой гроб не пропускает влагу и дольше сохраняет тело.
В таком же гробу хоронили принцессу Диану, при этом там было столько свинцовой подкладки, что он весил четверть тонны.
Прощание с Филиппом состоится 17 апреля, пишет «Росбалт».
После смерти Елизаветы II планируется, что принц Филипп будет похоронен вместе со своей женой в мемориальной часовне во Фрогмор-Гарденс, куда будут перенесены их останки и вместе преданы земле.
Муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.
«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого супруга, его Королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщалось в твите.