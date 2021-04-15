В 30-летнем свинцовом гробу похоронят мужа Елизаветы II

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа похоронят в облицованном свинцом гробу из английского дуба, сделанном для него более 30 лет назад, пишет Daily Mail .

Гробы для монарших особ изготовляют заранее, чтобы они были доступны в нужный момент.

Для погребения выбирали между свинцовым и шерстяным гробом.

В конечном итоге было решено отдать предпочтение свинцовому — он был сделан несколько десятилетий назад вместе с гробом для Елизаветы II. Такой гроб не пропускает влагу и дольше сохраняет тело.

В таком же гробу хоронили принцессу Диану, при этом там было столько свинцовой подкладки, что он весил четверть тонны.

Прощание с Филиппом состоится 17 апреля, пишет «Росбалт».

После смерти Елизаветы II планируется, что принц Филипп будет похоронен вместе со своей женой в мемориальной часовне во Фрогмор-Гарденс, куда будут перенесены их останки и вместе преданы земле.

Муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.