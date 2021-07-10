В Лиге защиты врачей предложили уровнять зарплаты руководства и рядового медперсонала

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин выступил с предложением к руководителю Республики Коми Владимир Уйба установить жалованье рядовых медработников на уровень зарплат руководства больниц. Об этом он заявил порталу «Общественная служба новостей».

Гальперин отметил, что в Лиге знают разницу в оплате труда между «организаторами здравоохранения и врачами». Главный врач зачастую получает в десятки раз больше рядовых сотрудников.

Врач. CCO.

«Как правило врачи очень бедные, а главврачи — богатые. Хотя во всем мире наоборот. Главное, что нужно менять — это статус врача. Да, на главных врачей можно было бы возложить обязанность в удержании кадров, но тогда нужна конкретика: что именно они должны делать. Например, если бы Уйба издал приказ, что годовой доход главврача, не должен превышать оклад рядового врача, или, чтобы это были открытые цифры, наверное, что-то бы решилось. К тому же у нас нет такого региона, где бы врачей не обманули с выплатами в связи с пандемией. Врачи работают сейчас на износ, умирают на рабочих местах, но никакой компенсации по факту не получили», — рассказал он ОСН.

Тем временем, подчеркивает глава Лиги защиты врачей, дефицит медработников актуален не только для Коми, но и в целом для России. И это, по его мнению, происходит из-за понижения их статуса.

«В нашей стране считается, что врачи и учителя ответственны за все беды, к ним относятся, как к людям второго сорта», — добавил Гальперин.

Коронавирус. Врачи. CC0

Он пояснил, что реформа здравоохранения 2010 года и оптимизация системы медпомощи привела к большим кадровым потерям.

«Коме того, нет реальных путей упрочнения статуса медработника. У нас предлагаются разные ручные меры, например, принять статус по защите их от нападений, но это все частные ситуации. Нет бюджета, чтобы поднять им заработную плату», — сокрушается эксперт.

Гальперин подчеркнул, что в любой стране врач относится к привилегированной часть общества. Что касается России, то, по его словам, врачи и учителя «ответственны за все беды, к ним относятся, как к людям второго сорта».