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Жизнь

В любое время года. Барнаульские рыболовы занимаются любимым делом в преддверии ледохода на Оби

Рыбак — это не профессия, это — стиль жизнь. Времена года меняются, а любители ловли рыбы в Барнауле занимаются своим делом несмотря на погоду.

Рыбаки.
Рыбаки.
Ксения Ергина.

Жители Барнаула всю зиму могли наблюдать за тем, как городские рыбаки неспешно ждали улова на льду Оби. Уже совсем скоро главная река Алтайского края освободится от зимних оков, но рыболовы не спешат покидать реку.

У них еще продолжается зимний сезон. С собой — соответствующий инвентарь: буры, палатки, теплая одежда и горячий чай.

Между тем напомним, что нахождение на весеннем льду опасно! В ГУ МЧС по Алтайскому краю особо отмечают, что в профилактической работе много внимания уделяется именно рыбакам, которые приходят на излюбленные места, игнорируя растущую с каждым днем угрозу.

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