В Магнитогорске опознали тела 39 погибших

Место трагедии начали огораживать строительным забором.
Глава Челябинской области Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, магнитогорские власти и представители МЧС почтили память погибших минутой молчания, сообщает РИА Новости.
Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении. Среди погибших — шестеро детей.
Причиной случившегося следствие называет взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).