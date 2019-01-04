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Жизнь
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В Магнитогорске опознали тела 39 погибших

39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, пишет ТАСС.

Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
vk.com/intsidentmgn.

Место трагедии начали огораживать строительным забором.

Глава Челябинской области Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, магнитогорские власти и представители МЧС почтили память погибших минутой молчания, сообщает РИА Новости.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении. Среди погибших — шестеро детей.

Причиной случившегося следствие называет взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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