В Марокко возросло число погибших и раненых в результате землетрясения

Из последних данных известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.
Еще 672 человека ранены.
Ранее число жертв землетрясения составляло около 300 человек.
В Марокко зафиксировали землетрясение магнитудой в 7 баллов, число погибших и пострадавших растет, сообщает "Раньше всех".
Из последних данных известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.
Еще 672 человека ранены.
Ранее число жертв землетрясения составляло около 300 человек.
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