В машине скорой помощи умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни.

Артист умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня.

Причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщает ТАСС со ссылкой на директора исполнителя Аркадия Кудряшова.

В последнее время Шатунов жил в Германии. У него остались жена и двое детей.

Многочисленные поклонники певца пребывают в шоке и не верят печальной новости. 11 и 13 ноября Шатунов должен был выступить с концертами в Барнауле и Бийске.

Хиты и популярность

Шатунов обрел популярность в составе группы «Ласковый май» в середине 80-х.

Юрий воспитывался тогда в оренбургском интернате, где познакомился с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Так началась его творческая карьера.

Группа обрела бешеный успех на просторах Советского Союза и собирала стадионы.

Шатунов пел основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег», пишет bfm.ru.

В 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».