В майке и тапочках. В Сибири вторую неделю ищут женщину, пропавшую после смерти матери

В Новосибирске вторую неделю ищут 43-летнюю Ольгу Пушкареву, которая ушла из дома после смерти матери. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Отмечается, что Ольга ушла из дома 3 января. На ней были только майка и тапочки.

Супруг Ольги Евгений рассказал, что ночью 3 января его разбудила дочка. На веранде лежала теща без пульса, а рядом сидела Ольга. Мужчина вызвал скорую и оделся, а когда вернулся, жены уже не было дома.

Тогда муж пошел ее искать, но безрезультатно.

Когда в дом приехала полиция, Евгений сообщил наряду, что его жена ушла из дома. Они посоветовали мужчине позвонить в отдел. Спустя три часа он самостоятельно пошел писать заявление.

Кроме полиции к делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Позже стало известно, что 4 января Ольгу видели прохожие на улице Кирова, 317. Они предлагали ей помощью, но та отказала. Полиция проверила камеры и действительно заметили женщину, которая шла в сторону педуниверситета.

Евгений переживает, ведь полицейские не спешат просматривать камера и жена все еще не найдена

Когда Ольга ушла ушла из дома на ней были черные прорезиненные тапочки и зеленая футболка с коротким рукавом. Рост 160 см, она плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропал мужчина в светло-коричневых ботинках.

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