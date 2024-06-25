В МЧС Алтайского края предупредили о сильных ливнях, граде и шквалистом ветре

В МЧС напомнили, что сильный ветер нужно пережидать в капитальном строении.
Если во время грозы вы оказались за рулем, припаркуйтесь.
Тем временем в Алтайском крае снова ввели особый противопожарный режим.
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По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 25-го и ночью 26 июня 2024 года ожидаются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более, сообщает МЧС Алтайского края.
В МЧС напомнили, что сильный ветер нужно пережидать в капитальном строении.
Если во время грозы вы оказались за рулем, припаркуйтесь.
Тем временем в Алтайском крае снова ввели особый противопожарный режим.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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