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Жизнь

В МЧС Алтайского края предупредили о сильных ливнях, граде и шквалистом ветре

По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 25-го и ночью 26 июня 2024 года ожидаются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более, сообщает МЧС Алтайского края.

Ночная гроза над Барнаулом.
Ночная гроза над Барнаулом.
Кристина Тарасова

В МЧС напомнили, что сильный ветер нужно пережидать в капитальном строении.

Если во время грозы вы оказались за рулем, припаркуйтесь.

Тем временем в Алтайском крае снова ввели особый противопожарный режим.

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