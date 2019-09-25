В МЧС ликвидируют более 500 подразделений

«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения», — заявили в пресс-службе МЧС.

В МЧС отметили, что всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров.

В ведомстве считают, что новая структура «позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары», пишет znak.com.

Соревнования ГИМС МЧС. Анна Зайкова

Реорганизация

Поэтапная реорганизация в ведомстве началась осенью 2018 года в соответствии с поручением президента РФ с целью сокращения излишних управленческих звеньев, устранения дублирующих функций, эффективного и оперативного управления центральным аппаратом МЧС России территориальными органами.