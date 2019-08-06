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Жизнь

В МЧС заявили, что сибирская тайга загорелась по вине человека

В МЧС сообщили, что основная причина природных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. Как передает ТАСС, на это указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
chita_overhear

Проведенная ведомством авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это и дало основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем.

Глава МЧС России Евгений Зиничев отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы. Однако главный государственный инспектор по пожарному надзору — замглавы МЧС России Игорь Кобзев, — отметил, что сухие грозы не могли влиять на возникновение природных пожаров в Сибири.

В пресс-службе МЧС сообщили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть. Площадь активного горения составляет около 57 тысяч гектаров. Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более 4 тысячи человек и 400 единиц техники.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин, заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке продлятся до осенних дождей.

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