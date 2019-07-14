В МЧС объяснили причину смога и едкого запаха в некоторых районах Алтайского края

Напомним, 14июля многих барнаульцев взволновал смог и едкий запахе в городе. В региональном МЧС отметили, что действующих лесных пожаров на территории края нет.
«По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает. Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие.