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Жизнь

В МЧС объяснили причину смога и едкого запаха в некоторых районах Алтайского края

В Барнаул и некоторые районы Алтайского края дым могло принести ветром с соседних территорий, где сложная лесопожарная обстановка, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на гидрометеослужбу.

Смог в Барнауле 14 июля.
Смог в Барнауле 14 июля.
Altapress.ru

Напомним, 14июля многих барнаульцев взволновал смог и едкий запахе в городе. В региональном МЧС отметили, что действующих лесных пожаров на территории края нет.

«По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает. Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие.

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