В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

В предстоящие сутки 19 февраля в отдельных районах Алтайского края испортится погода. Возможны небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами метель, гололед, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, будет дуть юго-западный ветер. Ночью порывы достигнут 7−12 м/с, местами до 20 м/с, днем в северных районах — порывы до 15 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.