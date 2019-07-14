В МЧС предупреждают об усилении ветра в Алтайском крае

Днем в понедельник, 15 июля, в северо-восточных районах Алтайского края возможны небольшой дождь, гроза, местами усиление ветра до 15−20 м/с, пишет ГУ МЧС России по региону.

В алтайском ЦГМС сообщают, что днем в регионе столбик термометра покажет +25…+30 градусов. В Барнауле будет еще жарче: +25…+27 градусов.

Напомним, с утра 14 июля жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края жаловались на смог и химический запах. Дым могло принести ветром с соседних территорий, где сложная лесопожарная обстановка.

Как вести себя при сильном ветре и грозе?

Спасатели советуют переждать непогоду в здании. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Будучи за рулем соблюдайте скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

При грозе, управляя машиной, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а также сцепление с дорожным полотном. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться или рыбачить.