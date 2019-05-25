В МЧС рассказали о резком ухудшении погоды в Алтайском крае 26 мая

В Алтайском крае 26 мая и ночью 27 мая ожидаются дожди и грозы. При грозах местами сильные дожди, град, усиление ветра 17−22 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 25−28 метров в секунду, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.