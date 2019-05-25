Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В МЧС рассказали о резком ухудшении погоды в Алтайском крае 26 мая

В Алтайском крае 26 мая и ночью 27 мая ожидаются дожди и грозы. При грозах местами сильные дожди, град, усиление ветра 17−22 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 25−28 метров в секунду, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Майский град в Алтайском крае.
Майский град в Алтайском крае.
vk.com/barneos22

А по данным алтайского гидрометцентра, 26 мая будет всего лишь +11…+16 градусов, и только в юго-восточных районах до +21. Дожди, грозы, местами сильный дождь, град ожидаются на большей части территории.

В Барнауле 26 мая днем будет +15…+17 градусов с похолоданием в течение дня.

Новости Горного Алтая передают, что и на территории Республики Алтай будет ненастно: днем 26 мая и ночью 27 мая ожидаются дожди, местами сильные, град, усиление ветра до 19−24 метров в секунду, по высокогорью до 33 метров в секунду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость