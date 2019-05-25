В МЧС рассказали о резком ухудшении погоды в Алтайском крае 26 мая

А по данным алтайского гидрометцентра, 26 мая будет всего лишь +11…+16 градусов, и только в юго-восточных районах до +21. Дожди, грозы, местами сильный дождь, град ожидаются на большей части территории.
В Барнауле 26 мая днем будет +15…+17 градусов с похолоданием в течение дня.
Новости Горного Алтая передают, что и на территории Республики Алтай будет ненастно: днем 26 мая и ночью 27 мая ожидаются дожди, местами сильные, град, усиление ветра до 19−24 метров в секунду, по высокогорью до 33 метров в секунду.