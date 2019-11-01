В МЧС рассказали, как бороться с плесенью в доме

Намокший паркет в доме обычно сохнет около месяца, избежать появления опасной плесени поможет тщательная просушка всего здания, для этого лучше всего использовать мощный вентилятор, советуют в МЧС.

Но такие меры, скорее всего, возможны после наводнения, когда экстренные структуры в едином порыве устраняют последствия ЧС.

После ухода воды в жилом доме необходимо создать условия для его максимальной вентиляции, открыв все окна и двери. Надо обязательно отодвинуть от стен мебель и снять ковры. Желательно снять напольное покрытие, плитку и пластиковые панели из полихлорвинила, пишет . Паркет высыхает обычно почти за месяц после водной стихии.

Спасатели рекомендуют использовать для просушки дома и уменьшения запаха обычные вентиляторы. <И не только после наводнений> В целях безопасности нельзя включать электроприборы рядом с оставшейся после наводнения водой — например, в погребе.

Необходимо тщательно вымыть полы, другие поверхности и мебель водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств, пишет mail.ru. Работу по очистке загрязненных предметов можно поручить специалистам.

Обязательно следует выстирать и хорошо высушить всю одежду и другие предметы, которые можно мыть или стирать. Намокшую кожаную обувь нужно выбросить — ее трудно дезинфицировать.