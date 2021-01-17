В МЧС рассказали, как не спалить автомобиль, прогревая его на морозе

А пресс-службе ГУ МЧС Республики Алтай объяснили, что кустарная установка системы автозапуска и котлов обогрева, а также прогревание двигателя паяльной лампой, может привести к возгоранию. Автомобиль, будучи ненадежным по огнестойкости, может выгореть за считанные минуты.