В МЧС рассказали, как не спалить автомобиль, прогревая его на морозе

Кроме того, электрооборудование и синтетическая обшивка салона машины в процессе горения может выделять токсичный газ, который наносит большой вред жизни и здоровью.
Сотрудники МЧС констатируют, что пик автомобильных пожаров приходится на осенне-зимний период, когда автовладельцы любыми способами стараются отогреть и завести замерзшие авто, не соблюдая технику безопасности.
Пожарный МЧС России.
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Что нужно делать, чтобы не спалить автомобиль:
- регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования в пунктах технического обслуживания
- при морозах не отогревать двигатель открытым огнем
- устанавливать предпусковых отопителей в квалифицированных автосервисах
- не производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в автомобиле
- после длительного периода простоя подогревателя обязательно выполнить пробный запуск. При этом, не стоит оставлять автомобиль без присмотра, а при обнаружении неисправности выключить его и проверить у специалиста
- проверить исправность и срок годности огнетушителя, который должен находиться в автомобиле