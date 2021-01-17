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Жизнь

В МЧС рассказали, как не спалить автомобиль, прогревая его на морозе

А пресс-службе ГУ МЧС Республики Алтай объяснили, что кустарная установка системы автозапуска и котлов обогрева, а также прогревание двигателя паяльной лампой, может привести к возгоранию. Автомобиль, будучи ненадежным по огнестойкости, может выгореть за считанные минуты.

Горящий автомобиль.
Горящий автомобиль.
Владимир Шевелин в vk.com/barneos22

Кроме того, электрооборудование и синтетическая обшивка салона машины в процессе горения может выделять токсичный газ, который наносит большой вред жизни и здоровью.

Сотрудники МЧС констатируют, что пик автомобильных пожаров приходится на осенне-зимний период, когда автовладельцы любыми способами стараются отогреть и завести замерзшие авто, не соблюдая технику безопасности.

Пожарный МЧС России.
Пожарный МЧС России.
65.mchs.gov.ru

Что нужно делать, чтобы не спалить автомобиль:

  • регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования в пунктах технического обслуживания
  • при морозах не отогревать двигатель открытым огнем
  • устанавливать предпусковых отопителей в квалифицированных автосервисах
  • не производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в автомобиле
  • после длительного периода простоя подогревателя обязательно выполнить пробный запуск. При этом, не стоит оставлять автомобиль без присмотра, а при обнаружении неисправности выключить его и проверить у специалиста
  • проверить исправность и срок годности огнетушителя, который должен находиться в автомобиле
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