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Жизнь

В МЧС рассказали, как в Алтайском крае прошла первая волна паводка

Первая волна паводка в Алтайском крае прошла без финансовых и материальных потерь. В регионе не подтопило ни одного жилого дома, сообщил Александр Макаров, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Облет МЧС.
Облет МЧС.
22.mchs.gov.ru

Во время первой волны паводка в регионе складывалась непростая обстановка: в Рубцовске, Алейске и в Тальменском районе зарегистрировали повышение уровня воды, в городах — выше критического. В зону подтопления могли попасть более 130 жилых домов. Дамбы позволили не допустить разлива и подтопления населенных пунктов. А в Тальменском районе провели взрывные работы, которые позволили ликвидировать затор и снизить уровень воды.

По прогнозам, вторая волна паводка в Алтайском крае ориентировочно начнется в конце мая.

Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края, сообщил, что сейчас в 12 районах введен режим повышенной готовности. Угроза подтопления существует в населенных пунктах Солтонского, Тальменского и Каменского районов.

В Шипуновском, Чарышском, Усть-Пристанском, Павловском, Краснощековском, Мамонтовском, Целинном районах, а также в Новоалтайске и Славгороде повышенная готовность введена в связи с пожароопасной обстановкой. Особый противопожарный режим в Ребрихинском районе собираются отменить.

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