В МЧС рассказали, каким будет март в Алтайском крае

В марте в Алтайском крае ожидаются интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и сильный ветер до 25 м/с и более. Из-за этого сотрудники регионального главка МЧС прогнозируют возникновение нескольких чрезвычайных ситуаций.

Как отмечает МЧС, порывы ветра могут нарушить работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, оборвать линии связи и электропередач, привести к авариям на трансформаторных подстанциях, обрушить слабозакрепленных конструкций.

Кроме того, в марте-2019 из-за выпадения осадков, метелей, тумана и сильной гололедицы могут осложнится дорожные условия, которые приведут к возникновению ДТП. В связи с прогнозируемыми осадками и метелями могут перекрыть дороги.

В конце марта начнет разрушаться ледяной покров на реках юга Алтайского края: образуются полыньи, закраины, трещины в ледяном покрове, вода на льду и подвижки. В связи с ожидаемым потеплением в конце месяца толщина льда на водоемах региона заметно уменьшится.

В марте сохранится высокая заболеваемость населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями, возможно выявление неблагополучных пунктов по бешенству среди животных.