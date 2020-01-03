В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае и предупредили о возможных ДТП

В Алтайском крае на неделе с 3 по 9 января столбик термометра опустится до -16 градусов. Также возможно усиление ветра, пишет ГУ МЧС России по региону.

Средняя температура воздуха составит −8…−12 градусов. Преобладающая ночная −16…−13 градусов. Днем будет теплее: −6…−3 градуса.

Слабый снег прогнозируют 4 января. Кроме того, ветер может усилиться до 15−18 м/с.

Пожары

С 3 по 9 января увеличивается риск возникновения техногенных пожаров. Также сохраняется риск возникновения бытовых пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил монтажа электрооборудования, несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.

Высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Возгорания возможны в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

ДТП

Сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе из-за гололедных явлений, осадков, тумана в утренние часы.

Наиболее высока вероятность возникновения аварий на трассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан), К-06 Бийск — Белокуриха, К-04 Алтай — Кузбасс, а также на дорогах Заринского, Змеиногорского, Первомайского и Троицкого районов.