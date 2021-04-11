11 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В МЧС рассказали, сколько сел топит в Алтайском крае паводковыми водами

Паводок в Алтайском крае продолжается — в регионе зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах в 9 муниципальных образованиях.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
22.mchs.gov.ru.

Как уточнили в краевом главке МЧС, речь идет о Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

«Всего в крае подтоплено 12 жилых домов (села Калмыцкие Мысы, Николаевка в Поспелехинском районе, село Новоалександровка Рубцовского района), 115 приусадебных участков, 6 участков местных дорог», — рассказывают в экстренном ведомстве о ситуации по состоянию на вечер 11 апреля.

Накануне взрывотехниками проведены взрывные работы путем сброса взрывчатых веществ с отложенным детонированием на реке Чарыш между райцентром Краснощеково и Карпово-2 Краснощековского района. Совершено 18 подрывов на реке Чарыш.

В Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС организован сбор и обработка поступающих сведений, проинформированы все задействованные в совместной работе службы и структуры, организован постоянный информационный обмен.

По всем возникающим вопросам жителей просят звонить на телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость