В МЧС рассказали, сколько сел топит в Алтайском крае паводковыми водами

Паводок в Алтайском крае продолжается — в регионе зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах в 9 муниципальных образованиях.

Как уточнили в краевом главке МЧС, речь идет о Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

«Всего в крае подтоплено 12 жилых домов (села Калмыцкие Мысы, Николаевка в Поспелехинском районе, село Новоалександровка Рубцовского района), 115 приусадебных участков, 6 участков местных дорог», — рассказывают в экстренном ведомстве о ситуации по состоянию на вечер 11 апреля.

Накануне взрывотехниками проведены взрывные работы путем сброса взрывчатых веществ с отложенным детонированием на реке Чарыш между райцентром Краснощеково и Карпово-2 Краснощековского района. Совершено 18 подрывов на реке Чарыш.

В Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС организован сбор и обработка поступающих сведений, проинформированы все задействованные в совместной работе службы и структуры, организован постоянный информационный обмен.