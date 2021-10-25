В МегаФоне оцифровали турпоток на Алтай. Сибиряки лидируют

Жители Сибири заняли первую строчку в рейтинге самых цифровых туристов, отдохнувших в 2021 году в Алтайском крае и Республике Алтай. По объемам мобильного трафика они в 5 раз обогнали москвичей, занявших второе место. Специалисты МегаФона проанализировали динамику турпотока с июня по сентябрь, а также выяснили, какие места для отдыха выбирали российские путешественники.

Больше всего абоненты с sim-картами МегаФона «чекинились» в Майминском районе Горного Алтая — на базах отдыха в селе Манжерок. Число гостей здесь в 91 раз превысило количество местных жителей. Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом. На поиски идеальных кадров вдоль одной из самых живописных трасс в мире, по версии National Geographic отправилось вдвое больше путешественников, чем в прошлом. Еще одной точкой притяжения стал Чемальский район — количество желающих посмотреть знаменитый остров Патмос, Каракольские озера и Чемальскую ГЭС в 17 раз превысило численность населения района. Положительная туристическая динамика также была зафиксирована на Телецком озере. Любителей медитаций приехало на 75% больше, чем в прошлом сезоне.

В Алтайском крае самым посещаемым местом у российских абонентов МегаФона стало родное село Василия Шукшина в Сростках, летом туристов здесь стало больше на 50%. Настоящая перезагрузка наблюдалась и в Белокурихе: поправить здоровье после пандемии сюда приехало на 61% больше гостей, чем годом ранее. Замыкает тройку популярных локаций края — озеро в Яровом.

По объемам мобильного трафика на алтайских каникулах продолжают лидировать сибиряки. На берегах озер и в горных долинах чаще всего можно было встретить новосибирцев, кузбассовцев и красноярцев. Также помимо москвичей приехали путешественники из Югры, Ямала, Башкирии, Санкт-Петербурга и Тюмени.

По итогам летнего сезона, гости проговорили 50 млн минут и прокачали 2,5 тысячи терабайт — этого хватит, чтобы посмотреть почти 300 тысяч фильмов о дикой природе в 4K. Связисты перед летним сезоном дополнительно построили волоконно-оптические каналы и модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета в местах отдыха. По данным независимого исследования международной компании Ookla, средняя скорость загрузки в 4G МегаФона на Алтае за год выросла на 20% и составляет 39,4 Мбит/с.