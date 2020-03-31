В «МегаФоне» подвели итоги 2019 года и рассказали о будущем, в котором есть 5G и нет коронавируса

«МегаФон» демонстрирует успешное движение вперед. Прошлый год оказался для оператора важным как с точки зрения показателей, так и с точки зрения перспективных идей, которые внедряются компанией. Геворк Вермишян, генеральный директор «МегаФона», рассказал об эре 5G, выгодных кешбэках, новом формате салонов продаж Experience store и успокоил абонентов, озабоченных пандемией коронавируса.

Успешный год

2019 год для компании «МегаФон» ознаменовался серьезным ростом выручки.

Ключевые результаты впечатляют.

Выручка увеличилась на 5,4% и составила 93,2 млрд руб.

Сервисная выручка выросла на 1,3% и составила 80,4 млрд руб.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки по итогам года. Это особенно значимо, ведь на предыдущий 2018 год пришелся рост наших доходов от контрактов в рамках проведения чемпионата мира по футболу.

Почему «МегаФон» сработал в плюс

Очень хорошо показали себя обновление линейки «Включайся!», внедрение современных технологических решений и развитие партнерских сервисов. Кроме того, абоненты получили систему кросс-скидок. Впервые на рынке внедрена функция кешбэка с абонентской платы, который можно потратить на приобретение продуктов компании.

Кешбэк. ПАО «МегаФон»

Миллионы довольных абонентов

Количество пользователей передачи данных в 2019 году увеличилось на 6,7% - до 34,9 млн человек. Число мобильных абонентов сохранилось на уровне 75,2 млн.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

Компания продолжает уверенно развивать бизнес. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, не падает, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов.

Цифра Чистый долг компании сократился на 8,5% - до 320,4 млрд руб.

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки, направляя часть прибыли на ее сокращение. Это важно, так как уровень долговых обязательств связан с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР компании.

Смартфон. СС0.

Развитие сетей продолжается

За четвертый квартал 2019 года введены в эксплуатацию порядка 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. На конец 2019 года в зоне действия сетей 4G проживало 82% населения России, технология LTE-Advanced доступна в 49 регионах РФ. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

Основные ожидания по развитию цифровой среды в России связаны с появлением в стране стандарта связи пятого поколения. Ключевые игроки рынка синхронизируют усилия для развития технологий — в декабре операторы договорились о создании совместного предприятия для подготовки к запуску 5G в стране. Мы рассчитываем, что общая работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения позволит предложить рынку новые возможности 5G.

Как покупают смартфоны и аксессуары

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале 2019 года выросла на 41,5% и составила 12, 822 млрд руб.

На показатель повлиял рост продаж смартфонов, в том числе в высокой ценовой категории, новых моделей Samsung и Apple, а также смартфонов Honor и Huawei.

Положительный эффект на продажи оказало открытие салонов нового поколения, ориентированных на высокий уровень сервиса и особый подход к обслуживанию клиентов. В ноябре в Москве открыт первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Выручка в салоне Experience Store в среднем превышает в два раза выручку в других салонах, спрос на дополнительные услуги — настройки оборудования, кредиты и страхование — выше в 1,5−2 раза.

В «МегаФоне» подвели итоги 2019 года. ПАО «МегаФон»

Бизнес для бизнеса

Предложения «МегаФона» для корпоративного бизнеса не ограничиваются услугами связи.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

Мы разрабатываем продукты на базе искусственного интеллекта, позволяющие упростить бизнес-процессы. Например, в ноябре было запущено облачное решение интеллектуальной обработки вызовов, которое позволяет компаниям принимать и делать звонки без привлечения операторов и тем самым сократить расходы и трудозатраты персонала, также разработан сервис виртуальной АТС для малого и среднего бизнеса.

«МегаФон» продолжает развивать партнерства с крупными компаниями. В начале четвертого квартала завершилось формирование совместного предприятия «МегаФона» с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. В ноябре первый шаг в рамках «AliExpress Россия» оценили наши абоненты — «МегаФон» стал первым оператором, запустившим интернет-магазин на ресурсе Tmall.

Офис. Ноутбук. СС0

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют «МегаФону» реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты 2019 года. И видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного нами направления развития.

От прошлого — к будущему!

Генеральный директор компании также прокомментировал непростую ситуацию с коронавирусом, которая повлияла на жизнь всех россиян.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»: