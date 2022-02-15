15 февраля -4°C
﻿
Жизнь

В МегаФоне узнали, что дарили жители Алтайского края вторым половинкам

В День святого Валентина многие жители Алтайского края радовали своих любимых… новой парой обуви. Накануне 14 февраля связисты на основе анализа обезличенных мобильных данных составили рейтинг популярных подарков — одним из них оказалась обувь.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Уже традиционно, в период пандемических ограничений, востребованными становятся онлайн-магазины, где жители края ищут что-то особенное для вторых половинок. Мобильная активность вырастает в 1,5 раза за неделю до Дня всех влюбленных. Для сравнения, к Новому году жители края готовятся более ответственно и начинают штурмовать маркет-плейсы уже за месяц до праздничной даты.

Доказательством настоящих чувств уже давно стали смартфоны и в этом году тренд на гаджеты не ослабевает. Именно на площадках с цифровыми девайсами абоненты МегаФона сгенерировали 38% трафика от всех популярных маркетплейсов. 19% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, 14% - на сайтах украшений, косметики и одежды. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Еще один обязательный атрибут праздника, романтический ужин, многие влюбленные пары тоже выбирают онлайн. Спрос на популярные сервисы доставки пиццы и суши в Алтайском крае в этот день второй год подряд увеличиваются в среднем на 29%.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость