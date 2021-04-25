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Жизнь

В мэрии Барнаула назвали дороги с возможными пробками из-за ремонта

24 апреля две бригады «Автодорстроя» начали подготовку проезжей части к обновлению на участках дорог в центре Барнаула. Они станут первыми в весеннее-летней череде ремонтов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
Анна Зайкова.

Фрезерование поврежденного асфальта ведется на проспекте Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября, а также на площади Победы.

Всего по муниципальному заданию на 2021 год запланирован текущий ремонт 68,3 тыс. кв. м дорог на общую сумму 67,5 млн рублей.

В этот объем помимо текущего ремонта проезжих частей входит ремонт 18,5 тыс. кв. м тротуаров на сумму почти 12,5 млн рублей, заливка 20 тыс. метров температурных трещин на сумму 3,3 млн рублей, ремонт струйно-инъекционным методом 5,4 тыс. кв. м дорог на сумму более 3 млн рублей.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.

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