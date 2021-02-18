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Жизнь

В мэрии Барнаула назвали истинную причину избавления от «митинговых» площадей

Замглавы Барнаула Анатолий Воронков назвал причину, по которой площади Советов и Ветеранов передали под ведомство МБУ «Благоустройство и озеленение». Теперь чтобы провести митинги на этих площадках, нужно спрашивать разрешение не у мэрии, а у благоустроительной организации, которая может отказать без причин.

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
altapress.ru

В начале февраля алтайские коммунисты подали уведомление в администрацию Барнаула на проведение акции на площади Ветеранов с темой «Нет политическим репрессиям!». Чиновники отказались согласовывать мероприятия сославшись на то, что площадь находится в пользовании МБУ.

В Telegram-каналах начали обсуждать, что администрация Барнаула не просто так приняла решение передать площади сразу после январских протестных акций.

«Понятно, что решение незаконно и направлено на то, что бы „сбить наступательный темп“», — писал канал «Ленина59-А».

Истинная причина передачи площадей МБУ «Благоустройство и озеленение», по словам Воронкова, в необходимости содержания знаковых для города территорий.

«Это связано с содержанием в надлежащем порядке объектов культурного наследия, памятников искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города, а также ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территории, содержанием участка в надлежащем санитарном состоянии», — объяснил причину передачи участков замглавы города на онлайн-форуме.

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