В мэрии Барнаула назвали истинную причину избавления от «митинговых» площадей

Замглавы Барнаула Анатолий Воронков назвал причину, по которой площади Советов и Ветеранов передали под ведомство МБУ «Благоустройство и озеленение». Теперь чтобы провести митинги на этих площадках, нужно спрашивать разрешение не у мэрии, а у благоустроительной организации, которая может отказать без причин.