В мэрии Барнаула назвали истинную причину избавления от «митинговых» площадей

В начале февраля алтайские коммунисты подали уведомление в администрацию Барнаула на проведение акции на площади Ветеранов с темой «Нет политическим репрессиям!». Чиновники отказались согласовывать мероприятия сославшись на то, что площадь находится в пользовании МБУ.
В Telegram-каналах начали обсуждать, что администрация Барнаула не просто так приняла решение передать площади сразу после январских протестных акций.
«Понятно, что решение незаконно и направлено на то, что бы „сбить наступательный темп“», — писал канал «Ленина59-А».
Истинная причина передачи площадей МБУ «Благоустройство и озеленение», по словам Воронкова, в необходимости содержания знаковых для города территорий.
«Это связано с содержанием в надлежащем порядке объектов культурного наследия, памятников искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города, а также ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территории, содержанием участка в надлежащем санитарном состоянии», — объяснил причину передачи участков замглавы города на онлайн-форуме.