Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В мэрии Барнаула назвали ключевое решение к 75-летию Победы

В администрации Барнаула начали готовиться к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых мероприятий в 2020 году станет вручение юбилейной медали «75 лет Победы», сообщает пресс-центр мэрии.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
Михаил Хаустов

«Планируется организовать торжественные мероприятия для ветеранов с вручением медалей, а также развоз их по домам», — рассказала председатель комитета по социальной поддержке населения Ольга Ишутина.

Также в течение всего года будут проходить творческие выставки, концерты, экскурсионные программы для членов ветеранских организаций.

В апреле 2020 года в музее «Город» будет историко-документальная выставка, посвященная вкладу жителей Барнаула и Алтайского края в Победу.

По данным комитета по социальной поддержке населения города, в Барнауле проживают 243 участника Великой Отечественной войны, 107 бывших жителей блокадного Ленинграда, 120 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдовы погибших участников ВОВ, а также 3488 тружеников тыла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость