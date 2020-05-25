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Жизнь

В мэрии Барнаула обсудили, чем еще можно побороть небывалый всплеск COVID-19

Заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 25 мая прошло в Барнауле. Краевая столица уже несколько дней устанавливает антирекорды по количеству заболевших.

Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин

Первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков сообщил, что пассажиропоток в общественном транспорте города по-прежнему снижен и составляет порядка 65%. Он также отметил, что в городе будут продолжены дезинфекционные мероприятия.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Андрея Федорова, проведен четвертый цикл обработки подъездов многоквартирных домов.

В контроле за проведением дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах управляющими компаниями участвуют общественники и депутаты Барнаульской городской думы, органы ТОС.

Дезинфекция подъездов.
Дезинфекция подъездов.
barnaul.org

Для повышения эффективности общественного контроля по обработке подъездов в БГД предложили в каждом доме вывешивать графики уборки и перечень работ, которые должны быть проведены, сообщает сайт мэрии.

По информации заместителя главы администрации города по экономической политике Марии Кулагиной, предприятиями потребительского рынка на входных группах размещены обращения к посетителям о необходимости соблюдать масочный режим, кроме того, администрациями торговых точек ведется разъяснительная работа с клиентами.

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