В мэрии Барнаула показали, как облагородили площадь у театра

В Барнауле уложили плитку на площади перед Алтайским государственным музыкальным театром и установили несколько архитектурных форм. благоустройство еще не закончилось, отмечают в мэрии.

На площади появилась плитка красного, желтого, серого и белого цветов, а также кованый нотный стан со скрипичным ключом и нотками-колокольчиками, арка в тематике музыкального театра, четыре кованых фонаря, на основании которых разместились миниатюрные танцующие балерины.

По проекту на площадке появятся еще и новые зеленые насаждения, скамейки, вазоны для цветов, урны, а также композиции в виде арки и пианино.

Работы ведутся в рамках муниципального контракта, а также при содействии предприятий «Автобаза № 1» и ИСК «Союз».