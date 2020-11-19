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Жизнь

«Шутить изволите?». В мэрии Барнаула раскритиковали чувство юмора водоканала

«Барнаульский водоканал» объявил об акции «Кубометры в подарок», по которой потребители могут выиграть 10 кубометров холодной воды. Это произошло в тот день, когда около 30 домов в столице Алтайского края из-за крупной аварии остались без воды в принципе.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

«То ли с чувством юмора у водоканала проблемы, то ли там никто и не понял неуместность размещения таких материалов, когда потребители сидят без холодной воды», — говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации города.

18 ноября на пр. Калинина произошла коммунальная авария на водопроводе. К вечеру ее устранили, но до этого специалисты долго не могли найти повреждение, а барнаульцы сидели без воды.

«Прежде чем дарить холодную воду барнаульцам, лучше организуйте ее бесперебойную подачу тем, кто за нее платит», — подчеркнули в мэрии.

За день до этого произошел порыв водопровода на ул. Георгия Исакова.

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