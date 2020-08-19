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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали, будет ли на Дне города звездный гость и салют

Администрация Барнаула ведет переговоры с несколькими известными исполнителями, которые бы могли выступить на Дне города-2020 в сентябре, рассказал на онлайн-форуме председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Дмитрий Лямзин.

По его словам, кто из тех, с кем пытаются договориться, приедет в Барнаул и будет выступать, «мы узнаем чуть позже».

Паршков говорит, что главной звездой праздника станут сами горожане со своим творчеством, мастерством, уникальными способностями.

«Программа будет разнообразной, ориентированной на разный возраст, площадок много по всему городу, а вот что выбрать, что будет интересно посмотреть именно вам, решайте сами», — отметил чиновник.

Будет ли салют?

Да, во всех районах и на пл. Сахарова, а также на Речном вокзале в 22:00 планируется праздничный салют.

Когда день города в Барнауле в 2020 году?

Основные праздничные события пройдут 19 сентября.

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