В мэрии Барнаула рассказали, где продолжат разгребать последствия сильного снегопада

102 дворника и 38 грузчиков вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.
В ночь со 2 на 3 марта с дорог краевой столицы вывезли 2558 кубометров снега. На городских улицах работала 101 единица снегоуборочной техники, из них 4 единицы наемной техники.
Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Красноармейского, участков улиц Попова, Сизова, Воровского, Солнечная Поляна, Взлетной, Ускова, Партизанской.
Почему технику не видно онлайн
В мэрии города пояснили, что на локаторе системы Глонасс отображаются только машины «Автодорстроя» с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга.
Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники.
Наемная техника не отображается на локаторе.