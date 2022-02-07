В мэрии Барнаула рассказали, какие автобусы чаще всего нарушали графики движения

В администрации Барнаула периодически проводят «часы контроля» с перевозчиками, допускающими срывы рейсов и недовыпуск транспорта на линию. В мэрии рассказали, кто чаще остальных нарушает правила.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле

В 2021 году дольше всего жителям Барнаула пришлось ждать автобусы № 1, 2, 17, 19, 29, 70, 73, 110, пишет «Толк».

Чаще всего нарушали графики компании «Пилигрим», «Олир-авто», «Вектор Авто», «ПромСтройСервис», а также ИП Шуховцов Г.В.

Всего в прошлом году мэрия направила в адрес перевозчиков 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов. Общая сумма штрафов превысила 80 тыс. рублей.

Кроме того, власти ранее расторгли контракты с перевозчиками по маршрутам № 19 и 110. Предупреждение о таких же санкциях получили еще несколько организаций.