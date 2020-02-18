В мэрии Барнаула рассказали, когда и где можно купить продукты по низким ценам

Сезон социальных продовольственных ярмарок стартует в Барнауле в ближайшую субботу, 22 февраля, сообщили в пресс-центре городской администрации.

«Жителям города предложат товары местных производителей по ценам ниже рыночных. В продаже традиционно будут мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, масло, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и другое», — говорится в сообщении мэрии.

Ярмарочные площадки будут работать, как обычно, с 10:00 до 14:00 в каждом районе города по следующим адресам:

Железнодорожный район — проспект Ленина , 71;

71; Индустриальный район — улица 50 лет СССР , 51а;

51а; Ленинский район — Народная площадь;

Октябрьский район — проспект Ленина , 152;

152; Центральный район — проспект Красноармейский , 36 , улица Чайковского , 21.

Телефон для справок: 37−04−64 (администрация города).

Напомним, что социальные продовольственные ярмарки проводятся в Барнауле в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, а также сдерживания роста цен.