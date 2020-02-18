В мэрии Барнаула рассказали, когда и где можно купить продукты по низким ценам

«Жителям города предложат товары местных производителей по ценам ниже рыночных. В продаже традиционно будут мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, масло, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и другое», — говорится в сообщении мэрии.
Ярмарочные площадки будут работать, как обычно, с 10:00 до 14:00 в каждом районе города по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — Народная площадь;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36, улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: 37−04−64 (администрация города).
Напомним, что социальные продовольственные ярмарки проводятся в Барнауле в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, а также сдерживания роста цен.