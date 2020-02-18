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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали, когда и где можно купить продукты по низким ценам

Сезон социальных продовольственных ярмарок стартует в Барнауле в ближайшую субботу, 22 февраля, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

«Жителям города предложат товары местных производителей по ценам ниже рыночных. В продаже традиционно будут мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, масло, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и другое», — говорится в сообщении мэрии.

Ярмарочные площадки будут работать, как обычно, с 10:00 до 14:00 в каждом районе города по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — проспект Ленина, 71;
  • Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район — Народная площадь;
  • Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
  • Центральный район — проспект Красноармейский, 36, улица Чайковского, 21.

Телефон для справок: 37−04−64 (администрация города).

Напомним, что социальные продовольственные ярмарки проводятся в Барнауле в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, а также сдерживания роста цен.

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