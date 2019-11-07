В мэрии Барнаула рассказали, когда откроют новогодние елки

Новогодние елки откроются 28 декабря в 18:00. Так решили потому, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить торжественное открытие и полюбоваться салютом, который состоится в 19:00.
1 января в час ночи праздничные гуляния продолжатся ночным новогодним танцевальным шоу на пл. Сахарова.
В этом году на снежны городок потратят более 8 млн рублей. Власти обещают новые усиленные горки (одна средняя и четыре малые). Новогодний городок начнут строить в первых числах декабря, а разберут 14 января 2020 года.
Город украсят плакатами, в основу которых легли рисунки детей из художественных школ.
Какие активности готовят барнаульцам в новогодние каникулы?
На ул. Мало-Тобольской пройдет конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур.
Также в городе планируют соревнования по скийорингу и по лыжным гонкам, дни здоровья для людей пожилого возраста, соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения «Рождественская гонка», новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта.
Новогодние представления пройдут с 3 по 30 декабря.
В парках «Эдельвейс», «Экстрим», «Арлекино», «Центральный» зальют катки.