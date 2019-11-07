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7 ноября 3°C

В мэрии Барнаула рассказали, когда откроют новогодние елки

Барнаульские чиновники обсудили Новый год. На первом заседании оргкомитета в администрации утвердили дату открытия праздничных елок в районах города и главной елки на пл. Сахарова, сообщает пресс-центр мэрии.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Новогодние елки откроются 28 декабря в 18:00. Так решили потому, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить торжественное открытие и полюбоваться салютом, который состоится в 19:00.

1 января в час ночи праздничные гуляния продолжатся ночным новогодним танцевальным шоу на пл. Сахарова.

В этом году на снежны городок потратят более 8 млн рублей. Власти обещают новые усиленные горки (одна средняя и четыре малые). Новогодний городок начнут строить в первых числах декабря, а разберут 14 января 2020 года.

Город украсят плакатами, в основу которых легли рисунки детей из художественных школ.

Какие активности готовят барнаульцам в новогодние каникулы?

На ул. Мало-Тобольской пройдет конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур.

Также в городе планируют соревнования по скийорингу и по лыжным гонкам, дни здоровья для людей пожилого возраста, соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения «Рождественская гонка», новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта.

Новогодние представления пройдут с 3 по 30 декабря.

В парках «Эдельвейс», «Экстрим», «Арлекино», «Центральный» зальют катки.

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