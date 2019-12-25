В мэрии Барнаула рассказали о последствиях снежного шторма

Вечером 25 декабря в администрации Барнаула прошло экстренное заседания оперативного штаба, на котором обсуждалось, как ликвидировать последствия снежной бури, накрывшей город.

По словам начальника управления по делам ГОЧС Вячеслава Романова, из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле зафиксировано несколько происшествий. В поселках Черницк, Пригородный, Бельмесево произошли локальные отключения электроэнергии, на всех участках электроснабжение восстановлено.

В условиях плохой видимости в поселке Октябрьский автобус съехал с дороги на повороте, пострадавших нет. Также среди происшествий: падение дерева на электропровода по ул.Г.Исакова, выход из строя одного светофора. Все они устранены.

В городскую службу поступило семь сигналов о затрудненном проезде по дорогам. Все они переданы дорожным службам, часть участков уже очищены, передает пресс-служба мэрии Барнаула.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

Как сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, подполковник полиции Дмитрий Ипатов, перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме, сегодня новогодние представления смогли посетить около 7 тыс. ребятишек, серьезных дорожно-транспортных происшествий в городе не зарегистрировано.

По информации руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, в ночную смену, которая продлится с 20 часов до 8 часов утра, на улицах города будет работать 154 единицы техники, в том числе 48 единиц привлеченной.

Когда начнут чистить дворы?

По словам заместителя главы администрации города по ЖКХ Андрея Федорова, сложной обстановка остается во дворах краевого центра. Управляющие компании планируют приступить к уборке дворовых территорий завтра утром по окончании снегопада, в это же время приступят и к очистке кровель многоквартирных жилых домов.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

Вячеслав Франк поручил управлявшим компаниям обеспечить проезд во дворах, профильным комитетам и районным администрациям — с завтрашнего дня организовать объезд дворовых территорий на предмет выявления бездействия управляющих компаний, оперативно реагировать на жалобы горожан.