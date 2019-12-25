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25 декабря

В мэрии Барнаула рассказали о последствиях снежного шторма

Вечером 25 декабря в администрации Барнаула прошло экстренное заседания оперативного штаба, на котором обсуждалось, как ликвидировать последствия снежной бури, накрывшей город.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

По словам начальника управления по делам ГОЧС Вячеслава Романова, из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле зафиксировано несколько происшествий. В поселках Черницк, Пригородный, Бельмесево произошли локальные отключения электроэнергии, на всех участках электроснабжение восстановлено.

В условиях плохой видимости в поселке Октябрьский автобус съехал с дороги на повороте, пострадавших нет. Также среди происшествий: падение дерева на электропровода по ул.Г.Исакова, выход из строя одного светофора. Все они устранены.

В городскую службу поступило семь сигналов о затрудненном проезде по дорогам. Все они переданы дорожным службам, часть участков уже очищены, передает пресс-служба мэрии Барнаула.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, подполковник полиции Дмитрий Ипатов, перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме, сегодня новогодние представления смогли посетить около 7 тыс. ребятишек, серьезных дорожно-транспортных происшествий в городе не зарегистрировано.

По информации руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, в ночную смену, которая продлится с 20 часов до 8 часов утра, на улицах города будет работать 154 единицы техники, в том числе 48 единиц привлеченной.

Когда начнут чистить дворы?

По словам заместителя главы администрации города по ЖКХ Андрея Федорова, сложной обстановка остается во дворах краевого центра. Управляющие компании планируют приступить к уборке дворовых территорий завтра утром по окончании снегопада, в это же время приступят и к очистке кровель многоквартирных жилых домов.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Вячеслав Франк поручил управлявшим компаниям обеспечить проезд во дворах, профильным комитетам и районным администрациям — с завтрашнего дня организовать объезд дворовых территорий на предмет выявления бездействия управляющих компаний, оперативно реагировать на жалобы горожан.

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