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Жизнь

В мэрии Барнаула решили судьбу Дня города-2021

Празднование Дня города в Барнауле будет в сокращенном формате — без массовых мероприятий, концертов и фейерверка.

Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Дмитрий Лямзин

Такое решение приняли на заседании оргкомитета 16 августа. Власти планируют уделить особое внимание праздничному оформлению улиц (на тему присвоения Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и в честь Года науки и технологий), а также «наполнить их событийно», но без концертов и развлекательных программ.

Основу праздничных активностей составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.

Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Барнаул отмечает 290-летие. День города.
altapress.ru.

Будут и спортивные мероприятия, но с учетом эпидемиологических мер. Например, состязания с ограниченным количеством участников.

Пока остается открытым вопрос по формату «Гастрономического фестиваля» на пешеходной ул. Мало-Тобольской и фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!» в парке «Центральный».

«В случае ухудшения эпидемиологической обстановки программа празднования 291-летия Барнаула может быть вновь скорректирована», — подстраховались чиновники.

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