В мэрии Барнаула заявили, что воспитанники детсадов не пострадали от клещей

Территории семи детских садов в Барнауле вовремя не обработали от клещей, сообщила краевая прокуратура, указав и общее число пострадавших за клещевой сезон детей. Некоторые СМИ сделали вывод, что это все пострадавшие подцепили клещей в детсадах.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что с 24 марта с жалобами на присасывание клещей обратились 3 859 человек, из них 1 343 ребенка. Несоблюдение требований законодательства по своевременной обработке акарицидом создает угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних, подчеркнули в прокуратуре.

«В ходе проверки установлено, что 7 дошкольных образовательных учреждений (Железнодорожного) района своевременно акарицидную обработку не провели, в связи с чем прокуратурой района заведующим внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства», — отметила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Мария Багмут.

В администрации города заявили, что случаев укусов клещами детей на территории муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Барнауле не зафиксировано.

Во всех 153 детсадах заключены договоры на акарицидную обработку территорий. В 114 детсадах (74,5%) обработка проведена, в оставшихся планируется в ближайшее время.