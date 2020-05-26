В мэрии Барнаула заявили, что воспитанники детсадов не пострадали от клещей

В сообщении надзорного ведомства говорится, что с 24 марта с жалобами на присасывание клещей обратились 3 859 человек, из них 1 343 ребенка. Несоблюдение требований законодательства по своевременной обработке акарицидом создает угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних, подчеркнули в прокуратуре.
«В ходе проверки установлено, что 7 дошкольных образовательных учреждений (Железнодорожного) района своевременно акарицидную обработку не провели, в связи с чем прокуратурой района заведующим внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства», — отметила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Мария Багмут.
В администрации города заявили, что случаев укусов клещами детей на территории муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Барнауле не зафиксировано.
Во всех 153 детсадах заключены договоры на акарицидную обработку территорий. В 114 детсадах (74,5%) обработка проведена, в оставшихся планируется в ближайшее время.
«В апреле, мае текущего года городские детские сады работали в режиме функционирования дежурных групп, в среднем один детский сад посещает от 10 до 30 воспитанников», — добавили в мэрии.