Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В мэрии Барнаула заявили, что воспитанники детсадов не пострадали от клещей

Территории семи детских садов в Барнауле вовремя не обработали от клещей, сообщила краевая прокуратура, указав и общее число пострадавших за клещевой сезон детей. Некоторые СМИ сделали вывод, что это все пострадавшие подцепили клещей в детсадах.

Обработка от клещей. Барнаул.
Обработка от клещей. Барнаул.
Barnaul.org

В сообщении надзорного ведомства говорится, что с 24 марта с жалобами на присасывание клещей обратились 3 859 человек, из них 1 343 ребенка. Несоблюдение требований законодательства по своевременной обработке акарицидом создает угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних, подчеркнули в прокуратуре.

«В ходе проверки установлено, что 7 дошкольных образовательных учреждений (Железнодорожного) района своевременно акарицидную обработку не провели, в связи с чем прокуратурой района заведующим внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства», — отметила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Мария Багмут.

В администрации города заявили, что случаев укусов клещами детей на территории муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Барнауле не зафиксировано.

Во всех 153 детсадах заключены договоры на акарицидную обработку территорий. В 114 детсадах (74,5%) обработка проведена, в оставшихся планируется в ближайшее время.

«В апреле, мае текущего года городские детские сады работали в режиме функционирования дежурных групп, в среднем один детский сад посещает от 10 до 30 воспитанников», — добавили в мэрии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость