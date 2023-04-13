В мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы

Как пройдет празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле, рассказали в пресс-службе городской администрации.

9 мая в Барнауле пройдут акции «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Синий платочек».

В рамках «Парада у дома ветерана» и «Фронтовой бригады» творческие коллективы города проведут праздничные программы во дворах домов, где живут ветераны.

«Накануне 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравят на дому с вручением подарков от Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, администрации города Барнаула и Барнаульской городской Думы», — отметили в мэрии.

Официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы.

Далее пройдет войска Барнаульского гарнизона совершат торжественное прохождение на площади Советов с участием парадных расчетов, знаменной группы и сводного гарнизонного оркестра.

После этого состоится акция «Бессмертный полк». Планируют провести и традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Сахарова и завершатся в 22:00 праздничным фейерверком. Праздничные программы пройдут во всех районах города с фейерверками в финале.

Ранее мы рассказали о праздничной программе в Барнауле на 1 мая.