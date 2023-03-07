В мэрии рассказали, какие дворы в Барнауле благоустроят по нацпроекту в 2023 году

Список дворов, которые будут благоустроены в 2023 году в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», опубликовала администрация краевой столицы.

Адреса дворов, подлежащих благоустройству, утвердила общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы в рамках нацпроекта.

Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Отметим, что в состав комиссии вошли представители администрации города, депутаты Барнаульской городской Думы, председатели органов ТОС, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также представители МВД, МЧС и другие.

По словам Сергея Татьянина, всего для участия в программе на текущий год комиссией была рассмотрена и оценена 121 заявка на благоустройство дворовых территорий.

Сергей Татьянин. Фото: Пресс-служба Администрации города Барнаула.

— Исходя из лимитов финансовой поддержки из федерального и краевого бюджетов, общественная комиссия утвердила перечень дворов, подлежащих благоустройству, из 63 территорий, — отметил замглавы городской администрации.

Больше всего дворов будет благоустроено в самом большом районе города — Индустриальном. Работы будут проведены по 28 адресам: Павловский тракт, 76, 132, 283; 50 лет СССР, 15, 27, 39; Георгиева, 16, 24, 30, 41, 44; Панфиловцев, 7, 15; Антона Петрова, 225, 233; Сухэ-Батора, 8, 18, 29; Лазурная, 26, 34; Сиреневая, 1, 9/2; Энтузиастов, 5, 5а, 15; Попова, 192, Взлетная, 51, Балтийская, 55.

14 дворов, где в 2023 году реализуют нацпроект, находятся в Ленинском районе Барнаула. Это дворы по адресам: Шукшина, 15, 19; Веры Кащеевой, 6, 19; Попова, 55, 57; Георгия Исакова, 202, 212, 233; Островского, 21, 62; Малахова, 68; Шукшина, 28; Юрина, 192.

На территории Октябрьского района в текущем году по нацпроекту планируется отремонтировать 13 дворов. Их адреса: 40 лет Октября, 14; Тимуровская, 25; Ким, 33; Кулагина, 26; 80 Гвардейской Дивизии, 29/1; Рыночный, 9; Комсомольский, 134; Чудненко, 15; Петра Сухова, 68; Германа Титова, 48; Смирнова, 46; 80 Гвардейской Дивизии, 20а; Брестская, 3.

В Железнодорожном и Центральном районах в утвержденный список вошли 8 адресов: Солнцева, 9; Восточная, 131; 80 Гвардейской Дивизии, 6; Телефонная, 38; Телефонная, 52; Молодежная, 62а; Мусоргского, 21; Зоотехническая, 61.

С помощью карты можно увидеть, где расположены дворы, которые отремонтируют в Барнауле в 2023 году.

Карта Барнаула. Фото: Пресс-служба Администрации города Барнаула.

В указанных дворах планируется провести ремонт проездов и пешеходных зон, осуществить восстановление освещения, выполнить устройство парковочных зон, обеспечить установку скамеек и урн, а также детских и спортивных площадок с учетом софинансирования дополнительного благоустройства со стороны жильцов многоквартирных домов.