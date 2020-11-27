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Жизнь

В мэрии рассказали, когда откроется новогодняя площадь на «барнаульском Арбате»

С 5 декабря на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской администрация Центрального района планирует начать обустройство новогоднего городка. В этом году здесь будет много световых фигур.

Иллюминация на ул. Мало-Тобольской в 2021 году.
Иллюминация на ул. Мало-Тобольской в 2021 году.
пресс-служба администрации Барнаула

На праздничной площадке будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.

Как и в прошлом году для оформления городка используют световые архитектурные формы по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Также в этом году решено разнообразить площадку новыми световыми фигурами.

Появятся семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов: «Ну, погоди», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце».

Завершить работы планируется к 20 декабря, после чего новогодняя площадка будет доступна для посещения барнаульцам и гостям города, сообщают в мэрии.

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