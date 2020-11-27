В мэрии рассказали, когда откроется новогодняя площадь на «барнаульском Арбате»

На праздничной площадке будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.
Как и в прошлом году для оформления городка используют световые архитектурные формы по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Также в этом году решено разнообразить площадку новыми световыми фигурами.
Появятся семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов: «Ну, погоди», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце».
Завершить работы планируется к 20 декабря, после чего новогодняя площадка будет доступна для посещения барнаульцам и гостям города, сообщают в мэрии.