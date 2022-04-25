В мэрии рассказали, когда в парках Барнаула уничтожат клещей

Противоклещевая обработка Барнаула стартует в мае. Когда и какие парки и зеленые зоны обработают, рассказали в пресс-центре администрации города.

В Ленинском районе: уже обработали от клещей парк «Юбилейный» и парк Целинников. До 29 мая планируют уничтожить клещей еще на 12 территориях.

В Октябрьском районе: с 1 по 31 мая обработка ждет сквер «Химиков», сквер им. Германа Титова, парк «Победа», лесопарковая зона в границах ул. 40 лет Октября, 1а и ул. Малахова (территория, граничащая с парком «Юбилейным»), лесопарковая зона по ул. Смирнова (от ул. Петра Сухова до ул, Северо-Западной), ул.П.С.Кулагина (от пр. Калинина до ул. Гужтранспортной), сквер Кири Баева, сквер «Зеленый».

В Центральном районе: с 7 мая обработают детские, спортивные площадки, парки, зеленые зоны, памятники и мемориалы в поселках Южном, Центральном, Мохнатушке, Бельмесево, селе Лебяжье, микрорайоне Затоне. В городской черте от клещей обработают Нагорный парк, аллею Ветеранов по ул. Аванесова, зеленый массив по Змеиногорскому тракту, ул. Ляпидевского, на берегу р. Барнаулка и «Лесной пруд».

В Железнодорожном районе: до 31 мая подрядчик проведет обработку зеленых зон у Алтайского краевого театра драмы им. В.М.Шукшина, пл. Сахарова, пл. Советов, сквера у Мемориала Славы, а также площадок по пр. Коммунаров, Павловскому тракту, пр. Строителей, улицам Антона Петрова, Георгия Исакова, Северо-Западной, Телефонной.

С 1 мая по 3 июня планируется обработать 37 зеленых зон в Индустриальном районе, в их числе — сквер адмирала Кузнецова, сквер Победы в микрорайоне Новосиликатном, березовая роща на ул. Дальняя, сквер ул. Панфиловцев, 22, площадь Жукова и другие.

«Все работы проводятся препаратами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации», — подчеркнули в мэрии.

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