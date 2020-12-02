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V международный конкурс «Серебряные струны» пройдет в Алтайском крае

4 декабря 2020 г. в Алтайском государственном институте культуры начнет работу V международный конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны».

Алтайский государственный институт культуры

Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова.

Цель конкурса — выявление одаренных и перспективных молодых исполнителей на народных струнных щипковых инструментах, совершенствование их профессионального мастерства, сохранение и развитие традиций исполнительства и популяризации музыки на народных инструментах.

В конкурсе примут участие более 80 участников из Москвы и Екатеринбурга, Саратова и Новосибирска, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Казахстана и Киргизии. Все они — учащиеся и студенты детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений и вузов культуры и искусства по специальностям домра, балалайка, гитара, а также исполнители на редких народных щипковых инструментах: домбра, кобыз, гу — чжен, топшуур, чанза, шертер и др.

В этом году конкурс будет проводиться в дистанционном формате, за исключением участников V возрастной группы. Студенты вузов, прошедшие в третий тур исполнят обязательные произведения очно в сопровождении Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» им. Е. И. Борисова в концертном зале «Сибирь».

Оценку выступлений участников конкурса будет проводить компетентное жюри, в составе которого известные музыкальные деятели России и стран Зарубежья: Вячеслав Круглов, Народный артист РФ, лауреат международных конкурсов, профессор РАМ им Гнесиных; Андрей Горбачев, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им Гнесиных; Наталья Шкребко, Заслуженная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова; Нина Крючкова, Заслуженный работник культуры РФ, профессор, декан музыкального факультета Алтайского государственного института культуры; Андрей Гуревич, Народный артист РФ, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки; Ровшан Мамедкулиев, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ, доцент государственной классической академии им. Маймонида (г. Москва); Владимир Кончев, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Государственного оркестра Республики Алтай; Серик Сыздыков, лауреат международных конкурсов, Отличник культуры Республики Казахстан, руководитель комплекса «Музыкальный колледж — музыкальная школа-интернат для одарённых детей» (г. Павлодар, Казахстан).

По итогам конкурса лучшие исполнители получат звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, денежных и ценных призов. Абсолютный победитель конкурса станет обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в размере 100 000 рублей.

Финансовую поддержку конкурса оказывает Алтайское отделение№ 8644 ПАО «СБЕРБАНК».

Алтайский государственный институт культуры
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