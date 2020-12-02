V международный конкурс «Серебряные струны» пройдет в Алтайском крае

Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова.
Цель конкурса — выявление одаренных и перспективных молодых исполнителей на народных струнных щипковых инструментах, совершенствование их профессионального мастерства, сохранение и развитие традиций исполнительства и популяризации музыки на народных инструментах.
В конкурсе примут участие более 80 участников из Москвы и Екатеринбурга, Саратова и Новосибирска, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Казахстана и Киргизии. Все они — учащиеся и студенты детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений и вузов культуры и искусства по специальностям домра, балалайка, гитара, а также исполнители на редких народных щипковых инструментах: домбра, кобыз, гу — чжен, топшуур, чанза, шертер и др.
В этом году конкурс будет проводиться в дистанционном формате, за исключением участников V возрастной группы. Студенты вузов, прошедшие в третий тур исполнят обязательные произведения очно в сопровождении Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» им. Е. И. Борисова в концертном зале «Сибирь».
Оценку выступлений участников конкурса будет проводить компетентное жюри, в составе которого известные музыкальные деятели России и стран Зарубежья: Вячеслав Круглов, Народный артист РФ, лауреат международных конкурсов, профессор РАМ им Гнесиных; Андрей Горбачев, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им Гнесиных; Наталья Шкребко, Заслуженная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова; Нина Крючкова, Заслуженный работник культуры РФ, профессор, декан музыкального факультета Алтайского государственного института культуры; Андрей Гуревич, Народный артист РФ, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки; Ровшан Мамедкулиев, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ, доцент государственной классической академии им. Маймонида (г. Москва); Владимир Кончев, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Государственного оркестра Республики Алтай; Серик Сыздыков, лауреат международных конкурсов, Отличник культуры Республики Казахстан, руководитель комплекса «Музыкальный колледж — музыкальная школа-интернат для одарённых детей» (г. Павлодар, Казахстан).
По итогам конкурса лучшие исполнители получат звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, денежных и ценных призов. Абсолютный победитель конкурса станет обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в размере 100 000 рублей.
Финансовую поддержку конкурса оказывает Алтайское отделение№ 8644 ПАО «СБЕРБАНК».