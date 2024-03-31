31 марта
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Жизнь

В Михайловский район Алтайского края перебрасывают дополнительные силы МЧС

Сегодня туда выехала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова со всем необходимым для работы оборудованием. Гражданам оказывается адресная помощь.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

В Алтайском крае 30 марта объявили режим ЧС, в усиленном режиме работают МЧС, другие службы быстрого реагирования, администрации муниципалитетов, краевой гидрометцентр. Работы по стабилизации ситуации ведутся непрерывно в Шипуновском, Советском, Рубцовском районах.

Наиболее серьезная обстановка в Михайловском районе. Там постоянно работает почти 100 человек и 25 единиц техники. Мобилизованы дополнительные местные силы, обладающие необходимой техникой.

На наиболее сложных подтопленных участках работает 52 сотрудника МЧС. К аварийно-спасательным мероприятиям привлечены 2 плавсредства и комплекс беспилотных систем.

Работают пункты временного размещения.

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