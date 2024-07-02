В микрорайоне Затон открыли движение на остров Шубинский

В микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Это стало возможным благодаря снижению уровня воды в Оби.
Ранее в районе вводили режим повышенной готовности, его сняли 10 июня.
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В Барнауле постепенно стабилизируется паводковая ситуация. В связи с этим в городе снимают введенные ранее ограничения, сообщает администрация Центрального района Барнаула.
В микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Это стало возможным благодаря снижению уровня воды в Оби.
Ранее в районе вводили режим повышенной готовности, его сняли 10 июня.
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