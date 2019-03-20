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Жизнь

В Минобороны рассказали, зачем подняли по тревоге 1000 алтайских мотострелков

19 марта в Алейске подняли по тревоге более 1000 военнослужащих. По данным Министерства обороны, в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Алейске начались тактические учения, в которых кроме личного состава участвуют около 200 военных автомобилей, танков, БТР и БМП.

В Алейске подняли по тревоге на учения более 1000 мотострелков.
В Алейске подняли по тревоге на учения более 1000 мотострелков.
mil.ru

Получив штатное оружие, мотострелки выдвинулись в район проведения учений. Тренировки военных из этой бригады будут проходить неделю. На занятиях отработают вопросы организации взаимодействия с приданными подразделениями, оборудования огневых позиций для ведения оборонительного боя, а также ряд учебно-боевых задач по ведению разведывательно-поисковых действий и блокированию условного противника.

В связи с проводимыми учениями в Алтайском крае 20 марта перекроют автодороги:

  • с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт Полковниково) — Полковниково — Р-256» (населенный пункт Контошино);
  • с 17:50 до 20:50 на дороге «(населенный пункт Полковниково) — Полковниково — Р-256» (257 км автодороги Р-256);
  • с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт. Полковниково) — Полковниково — Р-256» (262 км автодороги Р-256).

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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