В Минобороны рассказали, зачем подняли по тревоге 1000 алтайских мотострелков

Получив штатное оружие, мотострелки выдвинулись в район проведения учений. Тренировки военных из этой бригады будут проходить неделю. На занятиях отработают вопросы организации взаимодействия с приданными подразделениями, оборудования огневых позиций для ведения оборонительного боя, а также ряд учебно-боевых задач по ведению разведывательно-поисковых действий и блокированию условного противника.
В связи с проводимыми учениями в Алтайском крае 20 марта перекроют автодороги:
- с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт Полковниково) — Полковниково — Р-256» (населенный пункт Контошино);
- с 17:50 до 20:50 на дороге «(населенный пункт Полковниково) — Полковниково — Р-256» (257 км автодороги Р-256);
- с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт. Полковниково) — Полковниково — Р-256» (262 км автодороги Р-256).
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.