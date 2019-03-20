В Минобороны рассказали, зачем подняли по тревоге 1000 алтайских мотострелков

19 марта в Алейске подняли по тревоге более 1000 военнослужащих. По данным Министерства обороны, в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Алейске начались тактические учения, в которых кроме личного состава участвуют около 200 военных автомобилей, танков, БТР и БМП.

В Алейске подняли по тревоге на учения более 1000 мотострелков. mil.ru